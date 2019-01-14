Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, Afgan barış görüşmeleri konusunda Kabil ile Riyad arasındaki ikili işbirliğini görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Ofisi (ONSC) yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Hamdullah Mohib’in Çin’e resmi bir ziyarette bulunduktan sonra Suudi Arabistan’a gittiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Ofisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı ile yapılan görüşmede Afganistan’ın barış sürecine ve ortak terörle mücadeleye odaklandığını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net