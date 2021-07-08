Afganistan ve Taliban anlaştı: Savaş çözüm değil

İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelen Afganistan hükümeti yetkilileri ile Taliban heyeti, ülkedeki sorunun sona erdirilmesinde savaşın çözüm olmayacağı ve siyasi bir çözüme ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.

İran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iki günlük toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "Tahran'daki görüşmelerin Afganistan'daki soruna ilişkin siyasi çözümün güçlendirilmesi için yeni bir fırsat olarak görüldüğü" vurgulandı.

Afganistan'da barışın sağlanması konusunda İran'ın çabalarının, iyi niyetinin ve misafirperverliğinin takdir edildiği kaydedilen bildiride, görüşmelerin samimi bir ortamda gerçekleştiği ve tüm konuların ayrıntılı, açık bir şekilde tartışıldığı belirtildi.

Bildiride, Afganistan'daki sorunun çözümünde savaş seçeneğinin dışlandığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Savaşı sürdürmenin tehlikeleri ve ülke sağlığına vereceği zarar konusunda hemfikir olan her iki taraf, savaşın Afgan sorununun çözümü olmadığı ve siyasi bir çözüme ve barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Her iki taraf, savaştan kalıcı barışa geçiş için bir mekanizma oluşturulması, üzerinde anlaşmaya varılan İslami sistem ve bunun nasıl sağlanacağı gibi daha fazla istişare ve netlik gerektiren konuları, bir sonuca ulaşabilmek için en kısa sürede yapılacak bir sonraki toplantıda tartışmaya karar verdi.

Her iki taraf da evleri, okulları, camileri ve hastaneleri hedef alan ve sivil kayıplara neden olan saldırılar ile kamu tesislerinin tahrip edilmesini şiddetle kınıyor ve faillerin cezalandırılmasını talep ediyor."

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Afganistan hükümeti yetkilileri ve Taliban temsilcileri dün İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitmişti.

AA