Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı

TSK'nın kontrolündeki Suriye'nin Afrin şehrinde bomba yüklü araç patlatıldı.
Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Sky News Arapça kanalı, Afrin kent merkezinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralılar olduğu haberini geçti.
Patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini söyleyen görgü tanıkları, Ahrar Şarkiyya Üssü önünde gerçekleşen patlama sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 3 mensubunun öldüğü iddiasını aktardı.
Afrin bölgesinde 3 gün içinde 2. kez bombalı saldırı yaşanıyor
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 11:47