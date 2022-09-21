Afrin'de eylem hazırlığı: 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçleri eylem hazırlığında olan teröristlere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogramlık patlayıcının operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu yaptığı açıklamada şı ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler."