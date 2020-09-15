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Afrin'de terör saldırısı: 9 ölü, 43 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Afrin'de terör saldırısı: 9 ölü, 43 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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