Afrin'deki patlamada ölen ve yaralı olmadığı açıklandı

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği sanılan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

İlçe merkezinde kültür merkezi binasının yakınlarında sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Güvenlik güçlerinin patlama öncesi aracı fark edip sivilleri uzaklaştırması muhtemel can kayıplarını engelledi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Villalar Caddesi'nde bomba yüklü bir araç daha tespit edildi. Ekipler, olay yerine intikal ederek bombayı imha etti.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Terör örgütü YPG/PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA