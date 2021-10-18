Ahmedinejad'ın BAE’den kovulduğu iddia edildi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyareti kısa kesmek zorunda kaldığı bildirilirken, bazı İran haber kanalları ''BAE’den kovulduğunu'' duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, BAE yetkililerinin Ahmedinejad’a ‘ülkeyi terk etmesini tavsiye ettiklerini’ belirtirken, bazı medya kanalları kendisinin polis tarafından ülkeden atıldığını ileri sürdü. Ajans Ahmedinejad’ın BAE ziyaretini “görünür olmak için girdiği ümitsiz bir çaba” olarak tanımladı.

İran Cihan Haber Ajansı Ahmedinejad’ın Dubai’de devam eden 2020 Fuarı’na zarar verecek “siyasi oyunlar ve popülist faaliyetlere” katılmayı planlamakla suçlandığını yazdı.

Ahmedinejad’ın İran’dan gelen bir emirle geri dönmüş olabileceği de ileri sürüldü.

Iran International haber sitesi ise İran’ın Dubai konsolosluğunun eski cumhurbaşkanının basın toplantısı yapmasını engellediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının sona erdiği 2013’den bu yana ülke dışına çıkmayan ve bu nedenle ülkeden çıkışının yasak olduğu ileri sürülen Ahmedinejad’ın BAE ziyareti seyahat yasağının kalktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar