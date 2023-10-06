Ahmedinejad sorumluluğu alarak yurt dışına çıktı

ABD tarafından yaptırım listesine alınan Ahmedinejad, bütün sorumluluğu üstlenerek ilk kez İran dışına çıktı.

Ortadoğu 06.10.2023, 10:39
Ahmedinejad sorumluluğu alarak yurt dışına çıktı

İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin vermemişti

Güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği bildirildi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın gezinin "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" yurt dışına çıkma izni aldığını aktardı.

Haberde, Ahmedinejad’ın Guatemala’ya gittiği kaydedilirken sosyal medyada Ahmedinejad'ın uçağa doğru yürüdüğü anlar paylaşıldı.

Ahmedinejad’ın, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere dün geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.

İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıklamıştı.

#ahmedinejad
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