Akıllara durgunluk verecek çağrı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili ve Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetinin, saldırı gerçekleştiren herhangi bir teröristi öldürerek, teröristin evini yıkarak ve ailesini sınır dışı ederek, teröristlere net bir mesaj göndermesinin zamanı geldi.” dedi.

Ben-Gvir, “Bu şekilde caydırıcılık gerçekleşir ve başka saldırıları önlemede başarılı oluruz.” ifadelerini kullandı.

Pazar günü de Ramallah’ın batısındaki Ofer Askeri Cezaevini ziyaret eden Ben-Gvir, ziyareti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün (pazar) Ofer Hapishanesi İç Güvenlik Komitesi üyesi arkadaşlarımla gezdim. Yetkiliyi, ülkedeki hapishanelerin durumu ve en kötü düşmanlarımızla karşı karşıya kalan gardiyanların kutsal görevlerini ve yetersizliklerini uzun uzun dinledim.” demişti.

Ben-Gvir, “Hayati tehlike arz eden durumlarda öldürmek için ateş etmek yetkisinin Cezaevi Teşkilatına verilmesi konusu desteklenmelidir.” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail polisi, 4 Aralık Cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş ettiği 25 yaşındaki Filistinli Muhammed Selime’yi yere düşmesine rağmen yakın mesafeden bir kez daha ateş ederek öldürmüştü.

Dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran olay, Filistin toplumunun ve devletinin de sert tepkisine neden olmuştu.