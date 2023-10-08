Aksa Tufanı'nda 2. Gün: Karşılıklı saldırılar gece boyu sürdü

Filistin'de İsrail ile Hamas arasında patlak veren savaşın ikinci gününe girildi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların ise bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

ESİRLER TAHMİNLERDEN DE FAZLA

Hamas, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

GAZZELİLERE "BOŞALTIN" TEHDİDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.

GAZZE'DE BAKANLIK BİNASI BOMBALANDI

İsrail savaş uçakları, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını bombaladı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından bombalanan bina yıkıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla GazzeŞeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurmuştu.