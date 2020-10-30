Ali Bapir'den IKBY Meclisi'nin Fransa konsolosluğu ziyaretine tepki

Komel lideri Bapir, partisinin Mevlit Kandili programında yaptığı açıklamada, Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'na "destek" ziyaretinde bulunan IKBY Meclisi’ne tepki gösterdi.

Fransa'nın birçok sorun ve kriz içerisinde olduğunu aktaran Bapir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu krizleri çözmek yerine krizi daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Bapir, Fransa ve onunla aynı düşüncede olanların İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik saldırılarının eski bir geçmişi olduğuna dikkati çekerek, bu saldırıların birçok defa tekrarlandığını ancak hiçbir zaman Müslümanların inançlarını zayıflatmaya güçlerinin yetmediğini söyledi.

"FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NU ZİYARET EDENLER SADECE KENDİLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARMA PEŞİNDE"

Komel lideri, kendisini İslam ve Müslümanlığın takipçisi olarak tanımlayanların, bu süreçte sessiz kalmaması ve peygamber ile dinini savunması gerektiğini dile getirdi.

IKBY Meclisinden bir heyetin dün, Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'na gerçekleştirdiği "destek” ziyaretini sert şekilde eleştiren Bapir, şöyle konuştu:

“Fransa Başkonsolosluğu'nu ziyaret edenler sadece kendilerini ön plana çıkarma peşindeler. Diyorlar ki; Fransa'ya destek veriyoruz. Fransa'ya destek, İslam ve Peygamber'e yönelik saygısızlığa destek demektir. Bu yüzden söz konusu kişiler bu eylemleriyle Müslümanlıkları üzerinde şüphe yaratmıştır. Çünkü bir ülke sizin peygamber ve dininize saygısızlık yapacak ve siz de o ülkeye destek vereceksiniz."

IKBY MECLİSİNDEN FRANSA'NIN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNA "DESTEK" ZİYARETİ

IKBY Meclisinden bir heyet dün, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'na "destek" ziyaretinde bulunmuştu.

IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami başkanlığındaki heyete siyasi partilerden milletvekilleri de eşlik etmişti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Havrami, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle tüm İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajı vermişti.

Havrami, açıklamasında, "Ziyaretimiz, hem Fransa halkı ve hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek hem de Fransız hükümeti ile kamuoyuna desteğimizi bildirmek, ayrıca karşılıklı ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızı göstermek amacıyla gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

IKBY Meclisinin resmi duruşunu, Meclis Başkanlığı ve Meclisin temsil ettiğini belirten Havrami, Fransa'yı desteklemeye devam edeceklerini, Fransa'nın da IKBY'ye desteğinin süreceğini savunmuştu.

Havrami, "Birlikte yaşam ve hoşgörü kültürümüzü hedef alan her türlü ayrıştırıcı açıklamayı kınıyoruz." diye konuşmuştu.

IKBY FRANSA TEMSİLCİLİĞİ, TEPKİLER ÜZERİNE FRANSA'YA DESTEK MESAJINI SİLDİ

IKBY Fransa Temsilciliği, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajını sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından silmişti.

IKBY Fransa Temsilciliği 26 Ekim'de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve IKBY bayraklarının yan yana olduğu bir fotoğrafa yer vererek İngilizce, Fransızca ve Kürtçe dillerinde "Birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.

Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilen Fransa'ya yönelik söz konusu destek mesajı, çok sayıda Iraklı Kürt tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu paylaşım tepkilerin ardından kaldırılmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı IKBY'li yetkililer konuyla ilgili yorum yapmamıştı.

IKBY Fransa Temsilciliği, Erbil yönetiminin Dış İlişkiler Ofisine bağlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

25 MİLLETVEKİLİNDEN KINAMA BİLDİRİSİ

IKBY'de farklı partilerden 25 milletvekili ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınayan bildiri yayımlamıştı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiri, Erbil'deki Fransız Konsolosluğuna iletilmişti.

Bildiride, Fransız yetkililerin bir arada yaşamayı savunmaları, halkların kutsal değerlerine saygı göstermeleri ve başka din mensuplarının duygularını incitmememeleri gerektiği ifadesine yer verilmişti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA