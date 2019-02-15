Ali Şeriati'nin eşi vefat etti

Dr. Ali Şeriati'nin: “Allah seni bana vermekle bana vermediklerini telafi etmiştir.” dediği eşi Püren Şeriati vefat etti.

İranlı tanınmış düşünür Ali Şeriati’nin eşi Püren Şeriat Razavi, bugün tedavi gördüğü Tahran’daki Lale hastanesinde inme nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Püren, hayatı boyunca bazı eserler kaleme aldı.

Püren Şeriat Razavi'nin eşi Ali Şeriati, özellikle din, sosyolojisi ve çağdaş İslam düşüncesi üzerine eserler vermiştir.

Tarihler 19 Haziran 1977'yi gösterdiğinde, İslam tarihi modern çağın en büyük yazarlarından birisi olan Ali Şeriati'yi kaybetmiştir.

Kaynak: mehrnews

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 16:07