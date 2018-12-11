Almanya'dan Mısır'daki müze için 10 milyon avro

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 250 kilometre güneyindeki Minya'da bulunan Atun müzesinin inşaası için Almanya 10 milyon avro gönderecek.

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Müze, Minya'da Nil nehrinin doğu kıyısındaki 25 feddanlık bir alanda (1 feddan = 4,200 m 2) durmaktadır ve 1353-1336 yılları arasında yönetilen ve 1353 - 1336 yılları arasında yönetilen Firavun Ahkenaten'in zamanlarına şahitlik etmektedir.

Piramit şeklindeki bir yapı olarak inşa edilen müze, açık sergi salonları; restorasyon için bir okul; restoranlar, kafeteryalar ve idari bir bina, bir kitap fuarı ve hediyelik eşya dükkanı barındıracak.

Müze müdürü Ahmed Hemeida, projedeki çalışmaların 2002 yılında başladığını, ancak 2011'de Arap Baharı olaylarını takip eden ekonomik krizin ardından durduğunu söyledi. İnşaat, Mısır'ın Arap Baharı sonrası darbe ile düşürülen Muhammed Mursi sonrası göreve gelen Abdülfettah Sisi tarafından 2014'te yeniden başlatılmıştı.

Müze projesi şu anda 2019 ortalarında sonuçlanması beklenen üçüncü aşamasında. Dördüncü ve son aşamadan sonra sergiler için hazır hale gelecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net