Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, (BM) İnsan Hakları Konseyinde Almanya'nın temsilcilerinin İran'a yönelik "müdahaleci ve asılsız" söylemlerine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Alman Büyükelçi'ye söz konusu BM toplantısında alınan kararın "hatalı ve siyasi" olduğu, İran yönetiminin alınan kararları reddettiği ve bu konuda Konsey ile iş birliği yapmayacağı iletildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Muzel'in "İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini" belirttiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Kasım'da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak, Muzel'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyinde 24 Kasım Perşembe günü düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alınmıştı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı 6 "ret" oyuna karşı 25 "evet" oyuyla kabul edilmişti.