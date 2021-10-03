Amerika o ismi açıkladı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Eylül ayında El Kaide’ye yakın bir grubun liderlerinin ABD hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. Açıklamaya göre İdlib- Binniş yolu üzerindeki bir araç ABD’ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef alındı.

AFP’nin haberine göre ABD ordusu kimliği açıklanmayan bir El Kaide liderinin öldürüldüğünü belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee, Selim Ebu Ahmed’in El Kaide’nin bölgedeki saldırılarını planlamak, finanse etmek ve onaylamaktan sorumlu olduğunu, yapılan hava saldırısında sivil can kaybı olmadığını açıkladı.

Mira Haber