Amerikalı albaydan Türkiye'ye PKK özrü

PKK yanlısı ve Türkiye'ye yönelik hakaret içeren bir sosyal medya iletisini paylaşan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk yetkililerin müdahalesi üzerine özür diledi

Amerikalı albaydan Türkiye'ye PKK özrü

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü  Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "terörist" olduğu iddiasında  bulunan terör örgütü PKK yanlısı bir hesabın sosyal medya iletisini paylaşmasının  ardından, Türk makamlarının devreye girmesi üzerine Türkiye'den özür diledi. 

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünün skandal Twitter paylaşımı ise  büyük tepki çekti.

Kısa bir süre sonra skandal paylaşımını geri çeken Sean Ryan,  diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerin müdahalesi  sonrasında özür diledi.

Albay Ryan, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda  kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım.  Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın  yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin." ifadelerini  kullandı.

Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörist" olduğu iddiasında bulunan  PKK yanlısı bir kullanıcının, Türk keskin nişancılarının Suriye'nin kuzey  doğusunda okula giden çocukları hedef aldığını ve Amerikan özel kuvvetlerinin ise  çocukları koruduğu yalanını paylaşmıştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37