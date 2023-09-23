'Annemi Çin'e teslim etme Türkiye!"

Türkiye’de ikamet izni olan ve 2016’dan beri İstanbul Sefaköy’de oturan Haiernisa Abudujilili, Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Çocukları, annelerinin Çin’e deport edilmesinden endişeli. Haiernisa Abudujilili’nin Türkiye vatandaşı olan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören oğlu Abdülbasit Rozi: "Annemizin Çin’e deport edilme tehlikesi var. Türkiye, hiçbir suçu olmayan annemi Çin’e teslim etmemeli. En küçük kardeşimiz daha 6 yaşında. 2016’da toplama kampına gönderilen babamızın zaten 7 yıldır sesini bile duyamıyoruz. Babamıza kavuşmak isterken bir de annemiz Çin zulmüne teslim edilmesin.”

2016’dan beri Türkiye’de yaşayan Haiernisa Abudujilili (48) adlı sekiz çocuk annesi Uygur kadın gözaltına alındı ve geri gönderilme merkezine yollandı.

Çocukları, annelerinin Çin’e deport edilmesinden endişeleniyor.

2016’da çocuklarıyla birlikte Çin’den ayrılarak İstanbul Sefaköy’e yerleşen Haiernisa Abudujilili, Türkiye’de ikamet izniyle oturuyordu. Türkiye’ye dönem dönem gelen eşi ise 2017’de Çin rejiminin Uygurları gönderdiği kamplardan birine, daha sonra da cezaevine gönderildi.

Çocuklarının verdiği bilgiye göre; 2020’de Türkiye vatandaşlığı almak için başvuru yapan Haiernisa Abudujilili, 18 yaşının altındaki çocuklarına Türkiye vatandaşlığı başvurusunu yapabilmek için Çin’deki eşinden vekalet belgesi getirtti. 2022’de vatandaşlık başvurusu reddedilen Haiernisa Abudujilili’ye, sunduğu eşine ait vekalet belgesinin sahte olduğu suçlamasıyla dava açıldı.

Altı ay kadar önce sonuçlanan davada hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Haiernisa Abudujilili, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde iki gece kaldıktan sonra tahliye edildi.

Haiernisa Abudujilili, Çarşamba günü (20 Eylül) Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bilgi almak için kızıyla birlikte gitti. Kızının verdiği bilgilere göre, Türkçe bilmeyen Haiernisa Abudujilili’ye, kızının incelemesine fırsat verilmeksizin bir evrak imzalatıldı ve ardından Haiernisa Abudujilili polise teslim edildi.

Önce Sefaköy’de karakola götürülen Haiernisa Abudujilili, ardından Silivri Selimpaşa’daki Geri Gönderilme Merkezi’ne, dün akşam saatlerinde de Balıkesir İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

“Annemiz Çin’e teslim edilmesin”

Haiernisa Abudujilili’nin çocukları tarafından tutulan avukat Ahmet Uygur, Serbestiyet’e, Haiernisa Abudujilili hakkında geri gönderilme prosedürü başlatıldığını doğruladı.

Haiernisa Abudujilili’nin Türkiye vatandaşı olan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören oğlu Abdülbasit Rozi, Serbestiyet’e konuştu:

“Annemizin Çin’e deport edilme tehlikesi var. Türkiye, hiçbir suçu olmayan annemi Çin’e teslim etmemeli. En küçük kardeşimiz daha 6 yaşında. 2016’da toplama kampına gönderilen babamızın zaten 7 yıldır sesini bile duyamıyoruz. Babamıza kavuşmak isterken bir de annemiz Çin zulmüne teslim edilmesin.”

Çin, Uygur Özerk Bölgesi’nde 2016’dan beri uluslararası toplumun “toplama kampı” diye adlandırdığı yerleşkeler kuruyor ve “soykırım”la suçlanan uygulamalar yapıyor.

Kaynak: Serbestiyet.com