Anormalleşme! anlaşmasına Türkiye ve İran tepki gösterdi, Almanya ile Umman destek çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihi" deyip duyurduğu "İsrail-BAE Anlaşması" dünya gündemine oturdu.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "tamamen normalleşme" adımları için bir anlaşma imzalandı. Mutabakatı, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, imzalanan "İbrahim Anlaşması'nda (The Abraham Accord)", işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

TEPKİ GÖSTEREN ÜLKELER: BÜYÜK BİR APTALLIK

TÜRKİYE

"ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz. 2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nca da desteklenen Arap Barış Planı'nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılması son derece endişe vericidir. Hal böyle iken, sözkonusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır. BAE liderliğinin Filistin halkının ve Yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiç bir şekilde yoktur. Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir."



İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınayan bildiri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride Tel Aviv ve Abu Dabi'nin aldığı kararı "büyük bir aptallık" olarak nitelendirilirken, alınan normalleşme kararı sonrasında bölgede direniş cephesinin güçleneceğine dikkat çekildi. Bildiride, BAE'nin İsrail ile normalleşme kararı almasının İsrail'in işgal ve katliamlarının Filistin halkı ve özgür dünya halkları yanında unutturmayacağı vurgulandı. Filistin'in özgürlüğü için akıtılan kanların ve Müslümanların ilk kıblesi Kudüs için verilen mücadelelere ihanet edenlerin unutulmayacağı belirtilen bildiride, "İşgalci İsrail rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınıyoruz. Abu Dabi’nin insanlık karşıtı, katil ve meşru olmayan Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme kararı alması bölge için tehlikelidir. Siyonist İsrail rejimini bu karardan faydalanarak Körfez ülkeleri ilişkilerine karışmaması noktasında uyarıyoruz. Aksi halde İsrail rejimi ve BAE bunun sonuçlarına katlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

DESTEK ÇIKAN ÜLKELER

Bahreyn, Umman, Japonya ve Almanya anlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

Umman Dışişleri'nden yapılan açıklamada anlaşmaya destek verdikleri belirtildi. Açıklamada anlaşmanın bölgeye barış ve istikrar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Mutabakata Bahreyn de destek verdi.

Japonya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın "bölgesel gerginliği azaltmak ve bölgede istikrarı artırmak için önemli bir adım" olarak görüldüğü aktarıldı.

Almanya ise, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın bölgede "barışa önemli bir katkı" sağlayacağını duyurdu.

"UMMAN VE BAHREYN DE İSRAİL'LE NORMALLEŞME ANLAŞMASI İMZALAYACAK" İDDİASI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması beklenen iki ülkenin Bahreyn ve Umman olduğu belirtildi.

KAYNAK: HABER7