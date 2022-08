Apple, Suudi Arabistan’daki ilk öğrencilerini mezun etti

Suudi Arabistan, nitelikli kadro yetiştirmek, gençlerin dünyadaki teknoloji devleri ile birlikte çalışmasını sağlamak için Apple şirketi ile iş birliği yapmıştı.



Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da türünün ilk örneği olan Apple Developer Academy, dünyanın dört bir yanından nitelikli kişiler ile alanında lider şirketin çalışmalarının bir örneği olarak görülüyor.



Apple Developer Academy, istihdamda yer almak isteyenlere gerekli eğitimleri sunarak bu alanda yetişmesini sağlıyor. Katılımcılar, topluluğa katkıda bulunmak için gerekli becerilere sahip olmalarını gerektiren kodlama, temel bilgiler, tasarım ve pazarlamanın temellerini öğrendiler. Apple politikalarını benimseyen 103 kadın öğrenci, gelecekte dünyada olumlu bir etki yaratmak için çalışmalara başladı.



Suudi Arabistan Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Faysal el-Humeysi, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar her 100 Suudi Arabistan vatandaşından birinin programcı olmasını istediklerini belirtti. Humeysi, bu doğrultuda dünyanın dört bir yanındaki büyük teknoloji şirketleri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.



103 mezun, öğrenim süreleri boyunca çeşitli alanlarda 88 uygulama programladı. Mezunların gelir elde edeceği ve programlama sürecinde birçok başlıkta tecrübe edindikleri bu uygulamalar, Suudi Arabistan’ın dijital geleceği için bir yapı taşı olacak ve ülkenin Ortadoğu’da teknoloji merkezi olmasına katkıda bulunacak.



Apple Developer Academy, 2018 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’deki Silikon Vadisi’ni ziyareti sırasında, Apple CEO’su Tim Cook ile gerçekleştirdiği görüşme ile kuruldu. Taraflar, Suudi Arabistan’da Apple’ın eğitim vermesi, ülkede uygulama geliştirilmesi ve içerik üretilmesi için sözleşme imzaladı.



Suudi Arabistan, kadınların yüzde 30,5 oranında yer aldığı teknik alanda kapasiteyi artırmak istiyor. Programcılar için yeni istihdam alanları oluşturmanın yanı sıra programcı, tasarımcı ve girişimci de dahil olmak üzere her yıl 600 kadının mezun olmasını hedefliyor.



Apple Developer Academy’nin ilk mezunlarından Fai Şayban, eğitim aşamasında birçok beceri kazandığını, bazı meslektaşları ile birlikte güzellik ve bakım ürünleri ile ilgilenen bir şirket kurduklarını ve bir uygulama yaptıklarını söyledi.



Şayban, Apple Developer Academy’nin öğrencilere her türlü olanağı sağladığını, eğitim sayesinde teknik bilimler ve programlama hakkında çok şey öğrendiklerini ve yaratıcı düşünme becerilerinin arttığını vurguladı. Ayrıca gelecekte mezun arkadaşları ile Suudi Arabistan’da teknolojinin önde gelen isimlerinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.



Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projesi, kadınların işgücü piyasasına katılımını arttırmaya ve ülkenin kalkınmasında yer almasını hedefliyor. Ülkedeki kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirmek için atılan adımlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar ile yeni mevzuatlar oluşturuldu. Böylece kadınların başta ekonomi, sosyal, bilimsel ve kültürel olmak üzere her alanda ülke kalkınmasında yer alması sağlandı.

Kaynak: Şarku'l Avsat