Araca yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 sivil öldü
İç savaşla mücadele eden Suriye'de şiddet bitmek bilmiyor. Bab'da bir aracın içerisine konulmuş bomba düzeneği patlatıldı, 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.
Ortadoğu 27.06.2021, 18:50
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
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