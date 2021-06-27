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Araca yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 sivil öldü

İç savaşla mücadele eden Suriye'de şiddet bitmek bilmiyor. Bab'da bir aracın içerisine konulmuş bomba düzeneği patlatıldı, 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.

Ortadoğu 27.06.2021, 18:50
Araca yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 sivil öldü

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
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#Suriye #Bab #bombalı saldırı
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