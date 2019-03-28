Arap Birliği, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı hemfikir

Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Tunus'ta bu hafta gerçekleşecek Arap Birliği liderler zirvesinde ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde "İsrail'in egemenliğini" resmen tanıma kararının reddedilmesi konusunda hemfikir olduğunu paylaştı.

Tunus'ta bu hafta sonu gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi'nin Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Arap ülkelerinin ABD'nin Golan Tepeleri kararı karşısında hemfikir olduğunu belirterek, "Washington'un kararının Birleşmiş Milletler (BM) prensiplerine aykırı" olduğun dile getirdi.

Humeyri, bu cuma günü Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantıda, Arap ülkelerinin ABD'nin girişimini reddetmek için "atacakları güçlü adımları görüşeceğini" söyledi.

Tunus, 31 Mart'ta 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

Kaynak: AA