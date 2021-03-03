Ahmed Ebu Gayt yeniden Arap Birliği Genel Sekreteri

Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlediği toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında, Mısır'ın Ahmed Ebu Gayt’ı Arap Birliği Genel Sekreterliğine ikinci dönem için aday gösterdiği ve adayın oybirliğiyle yeniden seçildiği duyuruldu.

Haberde, söz konusu kararın Arap Birliği Konseyi'nin 155. olağan oturumunda alındığı belirtildi.

Geçen Ocak ayının sonunda Mısır, Ahmed Abu Gayt'ı 5 yıllık ikinci dönem için yeniden aday gösterme niyetini açıklamıştı.

Ahmed Ebu Gayt, görev süresi Haziran 2016'da sona eren eski Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'nin yerine seçilmişti.

Ebu Gayt, Temmuz 2004'ten Mart 2011'e kadar devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde 7 yıl Mısır Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

AA