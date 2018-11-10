Arap Birliği'nden Somali çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, uluslararası topluma, Somali'de istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını artırma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıları kınadı ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulundu.

Uluslararası toplumu, Somali'de istikrarın sağlanması ve kurumların inşa edilmesine yönelik çalışmalarını artırmaya çağıran Ebu Gayt, Arap Birliği'nin, Somali emniyet güçlerinin ülkede asayişin yeniden sağlanması için yürüttüğü çalışmaları desteklediğine vurgu yaptı.

Arap Birliği'nin Somali'ye güveni tam

Ebu Gayt, Arap Birliği'nin, Somali'nin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen teröre ve radikalizme galip geleceğine olan inancını vurguladı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen bombalı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu Eş-Şebab üstlenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 23:24