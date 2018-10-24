Arap dünyasında krallar ve oğulları

Mısır, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan.. Hepsi de Orta Doğu'nun bölgede güçlü Arap devletleri. Yakın tarihlerine bakıldığında ise durum hiç de iç açıcı görünmüyor.

Bahsi geçen Arap ülkelerinin tarihte etkin liderlerinin şu günlerde ise oğullarının yaptıkları dünya gündeminde konuşuluyor.

SUUDİ ARABİSTAN

Öncelikle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu Muhammed Bin Selman.

Dünya siyaset sahnesinde yer almaya hazırlanan Veliaht Prens Selman henüz babasının koltuğuna oturmadan adından sıkça bahsettiriyor. Lübnan Başbakanı Hariri'yi rehin aldı. Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Prens Selman'ın diğer bir marifeti ise kendisine muhalif prensleri tutuklattırmak olmuştu. 21 Nisan 2018 tarihinde Riyad'daki sarayına düzenlenen bir suikasttan son anda kurtuldu. Kaşıkçı cinayeti sonrası Batı ile yaşadığı balayı dönemi sona erdi.

MISIR

İkinci olarak 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Said Mübarek ve oğulları Cemal ve Ala Mübarek.

Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala yıllarca Mısır hazinesini yağmalayan iki isim oldu. Panama Belgeleri'nde adlarından sıkça bahsedilen kardeşlerin gizli hesapları ortaya çıkmıştı. Babası devrildikten sonra gizli bir el onları hep korudu. Devrim olmasaydı, Mısır'ı yöneten isim muhtemelen Cemal olacaktı.

SURİYE

Üçüncü olarak 3 Kasım 1970''de askeri darbeyle iktidarı ele geçiren Hafız Esed'in, Suriye halkına 2011 yılından bu yana kan kusturan Beşşar Esed. Batı'da eğitim gördüğü için 2000'lerde bütün dünya ondan bir 'reformist' olarak bahsediyordu. Suriye halkı 'özgürlüğü' duvarlara dahi yazamadı.

11'nci yılında Arap Baharı patlak verdi. Ortadoğu'nun en kanlı diktatörü olarak tarihe geçti.

IRAK

Dördüncü olarak Irak'ta yaptığı zulümlerin hafızalara kazındığı Saddam Hüseyin Abdülmecid El-Tikriti'nin oğulları Uday ve Kusay Hüseyin, işkence, toplu infaz ve tecavüze kadar giden kirli bir hayata sahiptiler. İkisi de Musul'da ABD askerleri ile çatışarak öldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net