Arap İçişleri Bakanları Konseyi de Husileri terör örgütü olarak tanımladı

Arap İçişleri Bakanlarının, 2 Mart'ta Tunus'ta gerçekleştirdiği 39. dönem toplantısında alınan kararlara ilişkin Konseyden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Husilerin, 21 Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmelerinden bu yana Yemen halkına karşı işledikleri "öldürme, yerinden etme, hapse atma ve işkence" gibi suçlar ve komşu ülkeler ile su yollarına yönelik ihlalleri nedeniyle terör örgütü olarak ilan edilmesine ve Arap kara listesine alınmasına karar verildi.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, Tunus'taki toplantıda yaptığı konuşmada, Husilerin ülke sınırlarını aşan ve kanun tanımaz eylemleri nedeniyle terör listesine alınması için sarf ettikleri çabaya destek verilmesini istemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantıda Yemen'deki Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlamış, örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatmıştı.