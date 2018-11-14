Arap liderlerin mezun oldukları ülke ve bölümler

Orta Doğu politikalarının merkezi olan ülkelerin liderlerinin eğitim aldıkları okullar incelendiğinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere önde çıktı.

Mısır'ın seçimle başa gelmiş olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbe ile devirerek ülkenin başına oturan Abdulfettah el-Sisi, İngiltere ve ABD askeri okullarında eğitim almış bir asker.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ise ABD ve Fransa'da Harp Okulu ve Matematik eğitimi almış bir siyasetçi.

Ürdün Kralı II Abdullah bin el-Hüseyin İngiltere'de askeri akademide eğitim alanlardan.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Fransa'da İktisat eğitimi alırken Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas Suriye ve Rusya'da Hukuk eğitimi almış bir lider. Rusya'da askeri okulda eğitim alan bir diğer Arap lider ise Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur el-Hadi.

Bahreyn Şeyhi Hamad bin İsa el-Halifa da ABD ve İngiltere'de Askeri Akademi eğitimi alan liderlerden.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed el-Nahyan İngiltere'de Askeri Akademi eğitimi alırken Suriye yönetiminin başındaki Beşşar Esed İngiltere'de Tıp eğitimi almış.

Umman Sultanı Kabus bin Said el-Said İngiltere'de Askeri Akademi ve Yerel Yönetimler eğitiminden geçmiş.

Listede Kuveyt, Suudi Arabistan ve Yemen liderleri eğitim için yolu Batı'ya düşmeyenlerden.

Kuveyt Şeyhi Sabah el Cabir el Sabah özel öğretmenler tarafından eğitim almış, Suudi Arabistan Veliaht Muhammed b. Selman bin Abdulaziz el-Suud ise kendi ülkesinde hukuk eğitimi almış.









Kaynak: İnsamer

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 11:42