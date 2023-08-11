Arap turist Karadeniz'e fındıktan daha fazla gelir getirdi

Doğu Karadeniz Bölgesi son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı olurken, Trabzon'da bu yılın Temmuz ayında konaklama sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 81 arttı. Trabzon'da bu yılın Temmuz ayında konaklama sayısı 268 bin 500'ü bulurken, özellikle yabancı turist sayısında yüzde 112'lik artış olması dikkat çekti.

Turizm denince akla Ege ve Akdeniz Bölgeleri geliyordu.

Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı olarak göze çarpıyor.

Hal böyle olunca da turist sayısı hem de turizmden elde edilen gelir de artmaya devam ediyor.

Son olarak Trabzon'da geçen yılın Temmuz ayında 57 bin 825'i yerli 90 bin 543'ü yabancı olmak üzere 148 bin 368 turist geldi.

Bu yılın aynı döneminde ise 76 bin 535'i yerli, 191 bin 892'si yabancı olmak üzere 268 bin 427 konaklama rakamı gerçekleşti.

YABANCI TURİST SAYISINDA YÜZDE 112'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yılın Temmuz ayına göre ise yerli konaklama rakamlarında yüzde 32 artış olurken, aynı dönemde yabancı konaklama oranı ise yüzde 112 olarak gerçekleşti.

Yine geçen yılın Temmuz ayına göre bu yılın aynı döneminde genel artış oranı yüzde 81 olarak gerçekleşirken, yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 90'lık kısmını Körfez ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğu Trabzonda, geçen yıl turizm geliri 1 milyar 76 milyon dolar oldu.

FINDIK KAZANCININ 6-7 KATI FAZLA

Bu gelirle birlikte bölgede fındıktan elde edilen 126 milyon dolarlık kazancın 6-7 kat üzerine çıkılmış oldu.