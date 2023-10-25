Arap ülkeleri ateşkes için yine başkalarına çağrı yapmakla yetindi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin konusuna ilişkin düzenlenen oturumda, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Cezayir dışişleri bakanları konuşma yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Gazze Şeridi'ne yönelik kayıtsız ve şartsız derhal sürdürülebilir bir ateşkes olması gerektiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, "Şu ana kadar, tanık olduğumuz şey, uluslararası toplumun İsrail güçlerinin Gazze sakinlerine karşı uyguladığı toplu cezalandırmayı ve zorla yerinden edilme girişimini durdurmadaki başarısızlığıdır; bu da bizi hepimizin arzuladığı güvenlik ve istikrara daha fazla yaklaştırmayacak." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Konseyi'nin sessizliği kabul edilemez." diyen Bin Farhan, Güvenlik Konseyi'nin askeri operasyonun durması, sivillerin himayesi, ablukanın kaldırılması ve yardımların girişinin temini için harekete geçme zamanının geldiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail'e destek vermek isteyen, savaşı durmaya, kapsamlı ve adil barışa destek verir. Filistinlilere karşı sorumluluğunu taşımak isteyen de onların öldürülmesini durdurmaya, kapsamlı ve adil barışa destek verir." dedi.

Safedi, şunları kaydetti:

"İşgalin yarattığı ve daha da derinleştirdiği krizin komşu ülkelere aktarılması için her türlü girişim, işgal son bulana dek kesinlikle bitmeyecektir. Bu da ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve tüm gücümüzle buna karşı koyacağız"

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da konuşmasında, "Yakın vadede Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'ne uygulanan haksız kuşatmayı kaldırmasının, ayrım gözetmeyen bombardımanı ve halkın yerinden edilmesini durdurmasının beklendiğini" söyledi.