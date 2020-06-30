Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 671 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu verilerle toplam ölü sayısının 354'e, vaka sayısının 46 bin 195'e yükseldiği aktarıldı.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığı ise salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 421 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 315'e, vaka sayısının da 48 bin 667'ye çıktığı ifade edildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısının 176 olduğu belirtildi.
Açıklamada, 1010 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 40 bin 70'e yükseldiği aktarıldı.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 yeni ölüm kaydedildiğini ve can kaybının 86'ya çıktığını duyurdu.
Bakanlık, daha önce ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını da 26 bin 239 olarak açıklamıştı.
Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 40 kişinin enfekte olduğu, 10 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, toplam ölü sayısının 23'e, vakaların 802'ye, iyileşenlerin 206'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA