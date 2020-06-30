Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 671 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam ölü sayısının 354'e, vaka sayısının 46 bin 195'e yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 421 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 315'e, vaka sayısının da 48 bin 667'ye çıktığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısının 176 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 1010 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 40 bin 70'e yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 yeni ölüm kaydedildiğini ve can kaybının 86'ya çıktığını duyurdu.

Bakanlık, daha önce ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını da 26 bin 239 olarak açıklamıştı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 40 kişinin enfekte olduğu, 10 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 23'e, vakaların 802'ye, iyileşenlerin 206'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA