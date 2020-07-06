Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 952'ye, Lübnan'da 36'ya, Fas'ta 235'e, Filistin'de 20'ye yükseldi. Ürdün, Tunus ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 952'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 441 artarak 15 bin 941'e, iyileşenlerin sayısının 311 artarak 11 bin 492'ye çıktığı ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan'da, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 18 yeni vaka tespit edildiği, 7 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki can kaybı 36'ya, vaka sayısı 1873'e, iyileşen hasta sayısı 1311'e yükseldi.

- Fas

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 393 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybının 235'e, vaka sayısının 14 bin 215'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların 9 bin 725'e ulaştığı bildirildi.

- Filistin

Filistin'de toplam can kaybının 20'ye, vaka sayısının 4 bin 722'ye, iyileşen hasta sayısının 665'e yükseldiği duyuruldu.

- Ürdün

Ürdün'de 14 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1164'ye ulaştığını bildirdi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu belirtildi.

- Tunus

Tunus'ta 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1188'e yükseldiğini ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının ise 1048'e ulaştığı, toplam ölü sayısının 50 olduğu belirtildi.

- Libya

Libya'da 71 kişinin enfekte olduğu, 28 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Can kaybının 27'de kaldığı ülkede, toplam vaka sayısının 989'a, iyileşenlerin sayısının ise 258'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA