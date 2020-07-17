Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1619 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 298'e, vaka sayısının da 64 bin 193'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 41 bin 450'ye ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 553 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Toplam can kaybının 404'e, vaka sayısının da 58 bin 221'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 48 bin 381'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 337'ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkede 293 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 56 bin 422 çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 48 bin 448 olduğu belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti ve 421 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 153'e, vaka sayısı da 105 bin 898'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 102 bin 597'ye ulaştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 1057'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 593 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 21 bin 948'e yükseldiği, 15 bin 370 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin enfekte olduğu, 6 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 47'ye, vakaların 1704'e, iyileşenlerin 380'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 101 kişinin daha enfekte olduğu aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 701'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 40, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1425 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1336'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 1095 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1209'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 3 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam 1021 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA