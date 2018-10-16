Arap ülkelerinden Avustralya'ya uyarı

Aralarında Mısır'ın da bulunduğu 13 Arap ülkesinden yetkililer Avustralya’da yaptıkları toplantı sonrasında yaptıkları açıklamayla Sidney yönetimini Büyükelçiliklerinin Kudüs’e taşınmasıyla ilgili uyardı. Avustralya’nın böyle bir karar alması halinde bölge barışına ve iki devletli çözüme zarar vereceği açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison İsrail’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma konusunda “açık fikirli” olduklarını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Morrison'un açıklamalarının ardından kendisiyle telefonla konuştuğunu sosyal medyadan açıklamıştı.

Avustralya liderine bu düşüncesinden ötürü teşekkür eden Netanyahu, Twitter hesabından "Bunun için kendisine çok minnettarım. Aramızdaki bağları güçlendirmeye devam edeceğiz" sözlerini kullanmıştı.

Ayrıca Avustralya Başbakanı Morrison’a dış siyaseti iç siyasete alet etmekle suçlayan muhalefet de tepki göstermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



