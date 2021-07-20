Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı DEAŞ üstlendi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarına yönelik düzenlenen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği aktarıldı.
Ortadoğu 20.07.2021, 09:36
Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.
Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.
AA
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