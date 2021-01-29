Asi Nehri İdlib'teki çadır kentte yaşayanları korkutuyor

Lübnan'dan doğarak Suriye üzerinden Hatay iline uzanan, oradan da Akdeniz'e akan Asi Nehri'nin su seviyesi, bu yılki yoğun yağışlardan ötürü yükselmeye başladı. Geçtiği rota üzerinde yaşayanlara binlerce yıldır faydalanılan Asi Nehri, bu yıl kıyısına sığınan onlarca kişiyi evsiz bırakabilir. Nitekim onlarca yerinden edilmiş sığınmacı, başka yer bulamadığı için nehrin kıyısında kurdukları derme çatma çadırlarda kalıyor. Yağışlardan ötürü su seviyesi yükselen 571 kilometre uzunluğundaki nehir, hem çevresindeki tarım arazilerini hem de kıyısında yaşayan sakinleri risk altında bırakıyor.

Nehrin taşması durumunda, onlarca kişi suyun altında kalarak ölebilir. İdlib'in Cisr el Şugur ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklığında bulunan Karkur Barajı, Asi Nehri'nin bölgedeki su seviyesini dengelemek için kullanılıyor. Ancak barajın açılması halinde de kapalı kalması halinde de halk, durumdan etkilenmekten kaçamıyor.

Muhtemel tehlikeleri engellemek için kolları sıvayan Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), hazırlıklarını tamamladı. Ev ev dolaşarak sakinleri uyaran ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler, acil durumlar için eğittikleri dalış ekiplerini de hazırda tutuyor.



Asi Nehri daha önce taşmış, insanlar şehir içinde kayıklarla seyahat etmek zorunda kalmıştı

Tarım arazileri sular altında kalabilir

Suriye Sivil Savunması Cisr el Şugur Basın Sorumlusu Dureyid Hac Hamud, su seviyesinin yükselmesi ve barajların su seviyesini dengelerken ortaya çıkacak olası risklerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. Dureyid, Karkur Barajı'nın açılmaması durumunda yaklaşık 2 bin 500-3 bin bölge sakinin geçim kaynağı olarak kullandığı tarım arazilerinin sular altında kalabileceğini belirtti.

Su seviyelerinin eşitlenmesi için barajın açılması durumuna değinen Dureyid, bu sefer de Karkur Köyü ile Cisr el Şugur ilçesi arasında kalan bölgelerin su altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Bu bölgede yaklaşık 80 ailenin kaldığı Hamam Şeyh İsa sığınmacı kampının da bulunduğuna işaret eden Dureyid, kamp sakinlerinin ve civar köylerin de etkilenebileceğini vurguladı. Dureyid, "Gönüllülerimiz bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor ve tüm sakinleri, 'nehrin kıyısından uzak durmaları için' uyarıyoruz. Özellikle barajın açılacağı zaman tüm bölge sakinlerinin nehir kıyısından uzak durmalarını istiyoruz. Biz, her türlü acil durum için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Sığınmacılar için "yardım" çağrısı

Nehirdeki su artışından etkilenecek Şeyh İsa Sığınmacı Kampı Sorumlusu Celal İsa, Suriye'nin farklı bölgelerden zorla yerinden edilen 86 ailenin kampta yaşadığını bildirdi.

İsa, kamp sakini ailelerin birçoğunun çadırının bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ifade etti.

İsa, su altında kalma tehdidiyle karşı karşıya olan sığınmacılar için "gıda, hijyen malzemeleri, çadır yağmurluğu ve yakacak yardımı" çağrısında bulundu.

Yerinden edilerek yaklaşık 7 yıldır Şeyh İsa Kampı'nda yaşayan Talal Şeyho "Asi Nehri'nin taşmasından endişeliyiz. Kampta hayat zor, havalar çok soğuk ve sağanak yağdığında çadırlarımız su doluyor." dedi.

AA