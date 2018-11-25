Aşiretler arası çatışmalar terör kapsamına alındı

Irak'ta aşiretler arası çatışmalara karışanlar terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlandı.

Irak Avukatlar Sendikası Üyesi Tarık Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahkemelerin, aşiretler arası çatışmalara karışanları terörle mücadele yasası kapsamında yargılamaya başladığını söyledi.

Yargılanan kişilerin suçlu bulunmaları durumunda idama varan cezalar alabileceğini belirten Harb, aşiretler arası intikam eylemlerine karışanların şeref suçu işlemiş kabul edileceği, dolayısıyla gelecekte kamu kurumlarında bir görev alamayacaklarını kaydetti.

Harb, yasanın, suça azmettiren, destek veren ve katkıda bulunanları da kapsayacağına dikkati çekti.

Yüksek Yargı Konseyi 9 Kasım'da aşiretler arası intikam eylemleri ve kan davalarının, terör suçları kapsamında değerlendirilmesine karar vermişti.

Terörle mücadele yasasının ikinci maddesinde, "Sebepleri ne olursa olsun insanlar arasında korku yaymayı hedefleyen tehditler, terör eylemi sayılır" ifadesi yer alıyor.

Irak, başta güneydeki kentleri olmak üzere aşiretler arası çatışmalardan muzdarip.

Irak yasaları, ailelere kayıtlı olma şartıyla hafif silah bulundurma izni veriyor. Ancak Iraklılar kabile gelenekleri sebebiyle evlerinde aralarında roketlerin de olduğu çok sayıda silah bulunduruyor.

Basra'daki parlamento ofisi, geçen hafta aşiretler arası çatışmalar sebebiyle yıl başından bu yana çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 00:34