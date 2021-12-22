Astana Zirvesi İran'da toplanacak

İran Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerde Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nın yeni yılın başında Tahran'da yapılmasının ve zirveden önce de dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Astana formatındaki "Türkiye-Rusya-İran Beşinci Üçlü Zirvesi" 16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılmıştı.

Altıncı zirve ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020'de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.