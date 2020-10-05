Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe: Kayıpları gizlemeye başladılar

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

KAYIPLARI GİZLEMEYE BAŞLADILAR

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Dağlık Karabağ'ın sözde hükümeti, 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198 olduğunu iddia ediyor. Ancak Azerbaycan tarafından yayınlanan ve sadece SİHA görüntüleri incelendiğinde bile Erivan'ın kaybının daha fazla olduğu açıkça görülüyor. Ermenistan ise mertçe savaş yerine cepheden kaçarak, sivil yerleşim alanlarını uzaktan füzelerle vuruyor. Azerbaycan, 19 sivilin şehit edildiğini açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar için ateşkes çağrısı yaparak soruna çözüm bulunması adına yardıma hazır olduklarını söyledi. Ermeni meslektaşı ile de telefonda görüşen Lavrov, artan sivil kayıplar nedeniyle duydukları endişeyi aktardı. Azerbaycan, Gence kentine Ermeni tarafından yapılan saldırıda 1 sivilin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

KAYNAK: HABER7