Azerbaycan İsrail'i destekledi mi?

Hamas ile İsrail arasında yeniden başlayan savaş sonrasında dünyanın dört bir yanından farklı görüşlerde açıklamalar ve tepkiler geldi.

AZERBAYCAN İSRAİL'İ DESTEKLEDİ Mİ?

Birçok ülke İsrail yanlısı açıklama yaparken bazıları da Filistin yanlısı açıklamalarla destek oldu.

İddiaya göre İsrail'i destekleyen ülkeler arasında Azerbaycan da vardı. Sosyal medyada paylaşılan bir görsel üzerinden Azerbaycan hakkında algı çalışması yapıldı. Oysa gerçek bambaşkaydı.

Sosyal medyada dolaşan görsel 2015 yılına ait bir etkinliğe aitti.

Görüntü, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları" etkinliği sırasında binalara yansıtılan birçok görselden sadece biriydi. Aynı etkinlikte oyunlara katılan bütün ülkelerin bayrakları binalara yansıtılmıştı.