Azerbaycan Türkü aktivist ölüm orucunda

Erdebil Merkez Cezaevi Müdürlüğüne hitaben yazdığı mektubunda Abbas Lisani, dün başlattığı açlık grevine bugün ölüm orucuyla devam etmesinin gerekçelerini anlattı.

Lisani, "Tüm siyasi ve ideolojik tutuklulara, özellikle İran'ın Azerbaycan bölgesindeki tutsaklara yönelik zalimane eylemlerin durdurulması için ölene kadar (kuru ve sıvı gıda tüketmeyeceğim) açlık grevime başlıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdebil Cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivist Lisani, dün, "adi suçlardan hüküm giyen mahkumların siyasi tutukluların koğuşlarına konulması, cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gibi gerekçelerle kuru gıdaları almadığı açlık grevine başlamıştı.

Aynı cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivist Yusuf Kari'nin de dün Lisani'ye destek için açlık grevine başladığı belirtilmişti. Kari'nin bugün de Lisani'yle ölüm orucuna başladığı gelen haberler arasında.

Açlık grevine başlayanların sayısı 8'e yükseldi

Büyük Tahran Cezaevindeki mahkumlardan Halid Pirzade, Hüseyin Haşimi ve Muhammed Turkmani'nin "yetkililerin şartlı tahliye sözünü yerine getirmemesi ve kendilerine yönelik muameleleri" nedeniyle dün açlık grevine başladığı kaydedilmişti.

Bugün ise Ali ve Rıza Vaseki kardeşler ile Mihrdad Şeyhi'nin de açlık grevine başladığı, söz konusu mahkumların Lisani ve Kari'yle birlikte, yaşam şartları son derece zor olduğu bilinen Erdebil Merkez Cezaevi tecrit bölümüne nakledildikleri belirtildi.

Bu bölümde tutulan mahkumların aileleriyle görüştürülmediği biliniyor.

Böylece ölüm orucu ve açlık grevine başlayanların sayısı 8'e yükselmiş oldu

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.