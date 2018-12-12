Azez'de bombalı saldırı, 1 ölü 20 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ölen kişinin 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu bildirildi.



Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 14:24