Azez'de bombalı saldırı: 1 ölü

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yaralı bölgedeki hastaneye nakledilirken, çevrede hasar oluştu.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.