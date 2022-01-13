Azez'de bombalı saldırı: 1 ölü
Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Ortadoğu 13.01.2022, 11:59
Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yaralı bölgedeki hastaneye nakledilirken, çevrede hasar oluştu.
İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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