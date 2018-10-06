Azez'de patlama meydana geldi

Azez’de bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamaya bombalı araç saldırısının neden olduğunu ifade ediyor.

Çok sayıda yaralı var. Suriye'nin kuzeyindeki 'Fırat Kalkanı bölgesi' olarak bilinen Azez kasabasında bomba yüklü araçlar saldırı düzenlendi

Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de sanayi bölgesi olarak bilinen noktada meydana gelen patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu, bazı araçlar yandı.

Satış noktasında bulunan benzin dolu variller ısının etkisiyle ard arda patladı. Etrafa dağılan benzin birçok aracın yanmasına sebep oldu.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere, durumu ağır olanlar ise Kilis Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 16:05