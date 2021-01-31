Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 1 ölü, 8 yaralı var.

Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. 

Saldırıda, 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 16:15
banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39