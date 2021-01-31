Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 10 ölü, 24 yaralı var.

Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 10 ölü, 24 yaralı

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 17:37
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