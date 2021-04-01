Azez’de nevruz kutlandı
Suriye'nin Azez ilçesinde Nevruz büyük bir coşkuyla kutlandı. Yunus Emre Enstitüsü, aralarında ünlü Türk sanatçı Şükriye Tutkun'un da bulunduğu birçok sanatçıyla Nevruz'u kutlamak için unutulmaz bir konser düzenledi.
Ortadoğu 01.04.2021, 17:24
Azez Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, TRT sanatçıları ve Suriyeli ses sanatçıları sahne aldı.
"Umudumuz çiçek açıyor” adlı etkinlik çerçevesinde söylenen Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla kardeşliğin önemine dikkat çekildi.
Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, "Baharın gelişini simgeleyen nevruz etkinliklerini Azez'de kutlamaktan çok mutluyum. Herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
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