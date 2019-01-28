Azez’de patlama: 7 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatılması sonucu 7 sivil yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada 7 sivil yaralandı, çevredeki binalarda ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez yerel meclisi sağlık birimi sorumlu yardımcısı Cuma Ökkeş, yaptığı açıklamada, Azez’in güneyinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ve Azez Ehli Hastanesi'ne 7 yaralının ulaştığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Azez Basın Sorumlusu Naif Abbud ise “Sivil savunma ekipleri olarak patlama yerinde önlemler aldık. Yaralı 7 kişi hastanelere nakledildi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 20:56