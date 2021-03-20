Bab'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
AAGüncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 13:12