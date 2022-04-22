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Bab'da bombalı terör saldırısı

uriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ortadoğu 22.04.2022, 13:06
Bab'da bombalı terör saldırısı

 Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan evlerde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

#Suriye #Bab #bombalı saldırı
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