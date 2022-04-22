Bab'da bombalı terör saldırısı
uriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneği patladı. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ortadoğu 22.04.2022, 13:06
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan evlerde hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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