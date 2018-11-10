Bab'da eş zamanlı bombalı saldırılar

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı düzenlenen iki bombalı saldırıda, üç sivilin hafif yaralandığı bildirildi.

İlçe merkezinde bulunan Ayşe Camisi yakınlarındaki saldırıda 2, Kabbasin'de yer alan Halit Bin Velid Camisi'ne yakın noktadaki saldırıda da bir kişi hafif yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangınlara müdahale etti, emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Bab'daki saldırıların camilere yakın bölgelerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 20:17