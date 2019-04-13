Bab'da ÖSO'ya ait araçlara eş zamanlı bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait iki araca yerleştirilen bombaların eş zamanlı olarak infilak ettirilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.